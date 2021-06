Prorogati termini per concorso InvestiAMOsociale

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Avranno due mesi e mezzo in più (fino al 15 settembre) gli enti del Terzo settore intenzionati a partecipare al concorso InvestiAMOsociale, finalizzato a sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in riposta ai bisogni del territorio e a stimolare la crescita dell'imprenditorialità sociale. Lo ha deciso la Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, di concerto con gli altri partner dell'iniziativa, considerati i disagi provocati dall'emergenza sanitaria nonché le difficoltà legate alle nuove norme introdotte.

Gli organizzatori - è detto in un loro comunicato - intendono così non solo offrire più tempo per favorire l'emersione di idee e di progettualità da parte delle associazioni interessate a partecipare all'iniziativa, ma si impegnano anche ad accompagnarle affiancandole in tutto il percorso progettuale supportandole e fornendo loro conoscenze e competenze che permettano di implementare forme innovative di intervento e di sperimentare nuove strategie di imprenditorialità sociale.

Il Concorso si caratterizza per l'attenzione rivolta a diversi settori nel campo dell'imprenditoria sociale, come agrifood, cultura, economia circolare, servizi socio-sanitari ed inserimento lavorativo, servizi educativi, turismo esperienziale e sociale, welfare aziendale e di comunità. Particolare attenzione viene data anche alla capacità dei progetti di generare impatto in termini di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti più vulnerabili.

"Un elemento importante che caratterizza l'impresa sociale - afferma la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo - riguarda la pluralità dei settori di intervento e l'attenzione all'inclusione occupazionale dei soggetti più svantaggiati". (ANSA).