Cucinelli, urgente decidere su chi non vuole fare vaccini

Inizia domani la vaccinazione dei 1172 dipendenti di Brunello Cucinelli "e ci sarà sicuramente chi non vorrà farlo, e allora - dice all'ANSA l'imprenditore umbro - chi gli vorrà lavorare vicino? Quale comportamento bisognerà seguire? Bisognerebbe legiferare su questo, finora non è stato urgente, da domani lo sarà". "Spero davvero che non ci sia nessuno che non si vuole vaccinare, ma se togliamo le mascherine tra un mese, con quale criterio possiamo lavorare? Una decisione - sottolinea - bisogna tassativamente prenderla".