ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, attuali positivi sotto mille

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Non accadeva dall'inizio di ottobre dello scorso anno: in Umbria gli attualmente positivi al Covid tornano sotto quota mille. Sono infatti ora 963, 61 meno di martedì.

A novembre, nel periodo di massima espansione della pandemia, era invece salito a oltre 11 mila il numero degli allora positivi.

Nell'ultimo giorno intanto - riporta il sito della Regione - sono stati rilevati 12 nuovi casi di Covid, 72 guariti e un nuovo morto.

Sono stati analizzati 1.659 tamponi e 2.402 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,29 per cento (0,4 il giorno precedente).

Continua il calo dei ricoverati negli ospedali, ora 37, nove in meno di martedì, cinque dei quali nelle terapie intensive (dato stabile).

Prosegue anche l'attività di monitoraggio delle varianti. Su 53 tamponi positivi sequenziati sono stati individuati sei casi di B.1.167.2 (la cosiddetta delta, o indiana). La Regione ha quindi sottolineato che "anche se il numero dei positivi in Umbria è decisamente in calo, per garantire la sicurezza dei cittadini il laboratorio regionale di microbiologia di Perugia continua l'attività di sequenziamento con il Centro zooprofilattico di Teramo". "Essendo il numero dei casi decisamente basso, la situazione rimane sotto controllo - viene sottolineato ancora -, visto che può essere garantito un capillare contact tracing. Proprio questa attività basata su un monitoraggio quotidiano, ha permesso di evidenziare tempestivamente i casi sequenziati".

Sul fronte vaccini, al via oggi all'Acciai speciali Terni le somministrazioni delle dosi al personale nell'hub straordinario allestito nei locali della mensa. Si tratta della prima azienda in Umbria ad aver attivato internamente la campagna vaccinale.

(ANSA).