Tre arresti in operazione antidroga a Terni

(ANSA) - TERNI, 15 GIU - Tre arresti, un uomo in carcere e due donne ai domiciliari, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Terni, sulla base di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, nell'ambito di un'operazione antidroga scattata nelle prime ore di oggi. I militari hanno compiuto anche diverse perquisizioni.

Circa un chilo, in base a quanto si apprende, la droga sequestrata nel corso degli accertamenti. Secondo gli investigatori era diretta al mercato ternano.

Alle 11 si terrà una conferenza stampa presso il comando provinciale dell'Arma per illustrare i dettagli dell'operazione.

(ANSA).