Terzo giorno consecutivo senza morti Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Terzo giorno consecutivo senza morti per Covid in Umbria dove le vittime dall'inizio della pandemia rimangono 1.417.

Nell'ultimo giorno il sito della Regione riporta 21 nuovi positivi e dieci guariti. Gli attualmente positivi sono 1.024, 11 in più di lunedì.

Sono stati analizzati 2.375 tamponi e 2.701 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,4 per cento sul totale, stabile rispetto al giorno precedente.

Invariati dati dei ricoverati, 46, cinque dei quali nelle terapie intensive. (ANSA).