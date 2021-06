Perugia Flower show si sposta ai giardini del Santa Giuliana

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Sarà un'edizione speciale la numero 23 di Perugia Flower show, in programma il 19 e 20 giugno. La mostra mercato di piante rare e inconsuete si sposta ai giardini di Santa Giuliana.

"Dopo tanti anni al Frontone per prima volta cambiamo per esigenze logistiche e organizzativa", ha spiegato l'organizzatrice Lucia Boccolini, che ha presentato l'evento in Comune con gli assessori Gabriele Giottoli (Turismo) e Clara Pastorelli (Commercio). L'arrivo di Perugia Flower Show a ridosso dello storico stadio cittadino, ha quindi permesso di avviare - è stato spiegato - un percorso di riqualificazione dello spazio verde "per fare sì che i giardino si facessero belli per la manifestazione botanica".

Confermato e arricchito con la presenza di nuove realtà del settore il format della manifestazione. Prevista la presenza di 65 produttori ed espositori e 25 artigiani provenienti da tutta Italia. Grazie alla sinergia con varie realtà, fra cui il Dipartimento di Scienze agrarie dell'Università degli Studi previsti tanti eventi formativi collaterali rivolti a grandi e piccoli.

Spazio anche ad un vero e proprio 'ospedale per le piante malate' e corsi per realizzare un orto perfetto.

Grande attenzione sarà riservata al miele e al mondo delle api. (ANSA).