Non mostra il biglietto e aggredisce il capotreno, arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Si rifiuta di esibire il titolo di viaggio al capotreno, poi lo aggredisce con calci e pugni: il presunto responsabile, un uomo di 36 anni, di origini nigeriane, residente nella provincia di Bergamo e già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri, a Perugia, in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale.

E' successo nella stazione ferroviaria di Fontivegge, all'interno del treno Alta Velocità Frecciarossa, in partenza da Perugia e diretto a Torino Porta Nuova.

I carabinieri, intervenuti su richiesta del capotreno, hanno bloccato l'uomo e lo hanno condotto in caserma per l'identificazione.

Il trentaseienne è stato anche denunciato in stato di libertà per lesioni personali e interruzione di servizio pubblico.

Il convoglio ferroviario è infatti partito con un ritardo di circa 25 minuti.

Il capotreno, soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale "Santa Maria della Misericordia", ha riportato varie fratture agli arti superiori, giudicate guaribili in 30 giorni. Dopo le cure dei sanitari, è stato subito dimesso.

L'arresto è già stato convalidato e nei confronti del trentaseienne è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Bergamo. (ANSA).