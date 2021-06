Avvocato Caforio Garante persone con misure restrittive

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - L'Assemblea legislativa ha eletto l'avvocato Giuseppe Caforio quale 'Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale'. Ha ottenuto 16 voti su 18 presenti (una scheda bianca e una a favore di un altro candidato).

Il Garante, "in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale - spiega palazzo Cesaroni -, contribuisce a garantire i diritti delle persone negli istituti penitenziari, in esecuzione penale esterna, sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto o presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio". Dura in carica cinque anni e non è rieleggibile. (ANSA).