ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, pochi rifiutano AstraZeneca

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Solo qualche caso "sporadico" di prenotati per il vaccino anti Covd di AstraZeneca che non si sono presentati per ricevere le dosi è stato registrato in Umbria dopo le ultime raccomandazioni sul preparato. Lo ha detto il commissario regionale per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo rispondendo all'ANSA. "Il nostro intervento sul fronte vaccini è stato sempre appropriato e non è stato necessario rimodulare in maniera significativa il piano" ha aggiunto.

"Non ci sono stati casi eclatanti di rifiuto di AstraZeneca - ha spiegato D'Angelo - ma solo qualcuno che non si è presentato".

Il commissario ha rivendicato l'efficacia della campagna vaccinale in Umbria. "La stiamo portando a termine - ha sottolineato - e abbiamo protetto tutte le categorie più fragili. Siamo poi 'zona bianca', traguardo raggiunto operando con rigore".

Secondo i dati del Governo aggiornati al pomeriggio del 15 giugno, in Umbria sono state somministrate il 94,7 per cento di dosi di vaccini finora fornite alla regione, 630.088 su 665.553.