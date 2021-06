Si scaglia contro titolare locale che non cambia musica

(ANSA) - TERNI, 14 GIU - Si è scagliato contro il proprietario di un locale del centro di Terni, lanciandogli addosso alcuni bicchieri perché l'uomo si era rifiutato di cambiare la musica in sottofondo: per questo un giovane non ancora ventenne è stato arrestato dalla polizia nella tarda serata di ieri.

L'episodio - riferisce la questura - è avvenuto in via Lanzi.

L'uomo, risultato già inquisito in passato, era in compagnia di un suo coetaneo e stava consumando un drink, quando ha aggredito l'esercente. Un frammento di vetro ha colpito il titolare del locale al collo, causandogli una lieve ferita. Il giovane ha danneggiato anche alcune suppellettili, per poi allontanarsi.

Giunti subito sul posto, gli agenti lo hanno raggiunto poco lontano, dove il ragazzo è stato arrestato, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti il pubblico ministero Giulia Bisello ha disposto per oggi il giudizio per direttissima. (ANSA).