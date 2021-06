Muore soffocato da boccone cibo mentre cena al ristorante

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - Un uomo di circa 60 anni è morto soffocato da un boccone di cibo mentre stava cenando in un ristorante nella zona di Trevi. La notizia è riportata dai giornali e dai media umbri.

L'uomo, un dipendente del Comune di Trevi, è stato subito soccorso dal personale del locale e dagli altri clienti per cercare di sbloccare la situazione (sembra legata all'ingestione di carne). E' poi arrivato il personale del 118 ma tutti gli interventi sono risultati vani.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli accertamenti hanno confermato come la morte fosse legata al soffocamento per il cibo. (ANSA).