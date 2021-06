Giuseppe De Mattia vince "Open call: La Madonna di Foligno"

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Giuseppe De Mattia con l'opera "Fatterelli / Il vassoio d'argento di Andrea, 2020-21" è il vincitore dell'"Open call: La Madonna di Foligno, il meteorite e il punctum. Come rileggere un capolavoro".

E' stato proclamato nella cornice della Corte di Palazzo Trinci dalla giuria di esperti composta da Cecilia Casorati, direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Emanuele De Donno, fondatore di Viaindustriae e docente presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia, Pierluigi Metelli, collezionista, Nicola Samorì, artista, Marta Silvi, critica d'arte, docente e curatrice indipendente. Questa la motivazione: "L'opera si pone dal punto di vista dello spettatore rendendo contemporaneo e permeabile il capolavoro di Raffaello. L'opera tiene conto, forse inconsapevolmente, dell'evento della ricomparsa dell'originale nella città di Foligno nel 2014, rimarcandone il valore dell'immagine nel territorio, ulteriormente sottolineato nella mostra attualmente ospitata presso il Museo di Palazzo Trinci 'Raffaello e La Madonna di Foligno. La fortuna di un modello'. L'opera, inoltre, soddisfa l'esigenza di rendere il pubblico protagonista ragionando sull'opera d'arte come oggetto di devozione popolare e di mediazione di mediazione tra realtà e spiritualità". Una menzione particolare è stata data all'artista Giovanni Kronenberg al quale è stata commissionata l'esecuzione del Palio di Giostra della Quintana di settembre.

In risposta al bando "Open call: La Madonna di Foligno, il meteorite e il punctum. Come rileggere un capolavoro" indetto a fine ottobre 2020, gli artisti avevano accolto con entusiasmo l'invito - spiega una nota dei promotori - a rileggere e interpretare in chiave contemporanea la "Madonna di Foligno" di Raffaello: ben 114 candidature per più di 150 progetti erano pervenute al Comune di Foligno. Le opere proposte sono in mostra nel Museo capitolare diocesano di Foligno fino al 24 ottobre 2021. L'opera vincitrice è stata acquistata dal Comune di Foligno per un valore di 3.000tremila euro entrando a far parte della collezione permanente di arte contemporanea del Comune.

(ANSA).