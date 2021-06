Interrogazione Si su patrocinio a Festival del libro Todi

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - "Sono oltre 30 le associazioni che hanno organizzato insieme all'Anpi per la prossima settimana una manifestazione a Todi dopo che la Regione Umbria e il Comune di Todi non hanno ritirato il patrocinio al festival del libro in programma dal 17 al 20 giugno che porterà nella città umbra una sfilata di esponenti di CasaPound, giornalisti e scrittori legati al mondo dell'estrema destra e dei sedicenti 'fascisti del terzo millennio'". Lo sottolinea l'on. Nicola Fratoianni (Sinistra italiana), che sulla vicenda - al centro da tempo di polemiche in Umbria - annuncia una interrogazione parlamentare.

"Una scelta istituzionale - spiega, in una nota di Si - quella di patrocinare una manifestazione con questi caratteri fascisti, mai vista in altre realtà".

"Ma la cosa ancora più grave - prosegue il leader di SI - è da registrare nella reazione scomposta degli organizzatori del festival littorio: irridere la Costituzione ("già tante volte abbiamo letto di questa fantomatica 'Costituzione fondata sull'antifascismo'" hanno replicato alle proteste) dimostra tutta la loro protervia ed arroganza".

"Su questa vicenda - annuncia quindi - presenteremo un'interrogazione parlamentare ai ministri della Cultura e dell'Interno, e ci auguriamo che gli attuali amministratori protempore della Regione e del Comune facciano marcia indietro e si rendano conto dell'errore compiuto nell'aver sdoganato un evento che ha tutti i caratteri del peggior revisionismo".

(ANSA).