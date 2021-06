Biglietto unico per esperienza di storia e natura ad Alviano

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Un biglietto unico per un'esperienza tra storia e natura: Oasi Wwf e due musei del castello di Alviano saranno visitabili con questa formula, domenica 13 giugno a partire dalle 10, grazie ad un'iniziativa realizzata dall'amministrazione comunale per "Le Terre dei Borghi Verdi".

All'Oasi Wwf Lago di Alviano - attrezzata con capanni dove fare birdwatching e fotografia naturalistica, di una torretta e di un'aula all'aperto, proprio in mezzo alla palude - si andrà alla scoperta di vari tipi di ambienti umidi con la loro flora e fauna.

Il castello di Alviano ospita invece un museo che ripercorre le gesta di Bartolomeo di Alviano e dei Capitani di ventura e il museo della civiltà contadina.

"Dobbiamo aprire una nuova stagione, quella della ripartenza vera" afferma Giovanni Ciardo, sindaco di Alviano. "Sicurezza, bellezza, cultura e natura - continua - sono le parole chiave che l'Umbria deve usare per parlare ai turisti. Prendo infatti in prestito lo slogan de 'Le Terre dei Borghi Verdi', che recita, dove la lentezza si fa valore". Per chi arriva con il treno è disponibile una navetta gratuita da/verso la stazione ferroviaria di Alviano che accompagnerà i visitatori nel circuito tra Oasi e castello. Il percorso comprende anche una visita alle tipiche case in terra cruda. I più avventurosi potranno aggiungere - prenotando - un giro in e-bike.

L'evento è parte del progetto "Terra e Borghi di Francesco".

(ANSA).