Atri due decessi per Covid in Umbria nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Si registrano altri due decessi per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore, 1.417 in tutto dall'inizio della pandemia.

Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 12 giugno, i nuovi casi di positività sono 21 , su un totale di 4.295 test analizzati (2.888 antigenici e 1.407 tamponi molecolari), con un tasso di positività complessivo di 0,48 per cento.

I guariti sono 63 e gli attualmente positivi 1.058 (44 meno di ieri).

C'è un ricovero in più, 46 in tutto dei quali cinque (dato stabile) in terapia intensiva. (ANSA).