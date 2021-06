Vigili del fuoco in Valnerina, soddisfazione Bacchetta

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - Il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, e il consigliere delegato al territorio del cratere, Gino Emili, "salutano con soddisfazione la notizia dell'avvio da lunedì prossimo, 14 giugno, dell'attività del distaccamento dei vigili del fuoco permanenti della Valnerina, con sede a Norcia".

"E' una notizia importante - commentano Bacchetta ed Emili in una nota della Provincia - che si attendeva per l'importanza strategica che riveste in un territorio duramente provato da eventi sismici e caratterizzato da aree dove è spesso richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La popolazione della Valnerina è grata per la decisione assunta. Da sempre infatti nutre per i vigili del fuoco sentimenti di gratitudine per l'impegno profuso soprattutto in occasione dei terremoti e delle calamità naturali. Risulta particolarmente felice la scelta di aver ubicato nella frazione di Serravalle di Norcia il presidio che ci auguriamo possa entro breve essere realizzato in una struttura definitiva".

"Nel ringraziare i vertici nazionali e regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - concludono - rivolgiamo i più sentiti auguri di buon lavoro". (ANSA).