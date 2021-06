Tesi in presenza nel polo universitario di Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - I laureati del corso di laurea in Protezione e sicurezza del territorio e del costruito dell'Università degli Studi di Perugia, dopo un lungo periodo di incontri didattici online, sono tornati a discutere le proprie tesi di fronte alla commissione nell'Aula Magna del polo universitario di Foligno.

I due candidati, già inseriti nei rispettivi ambiti professionali, hanno sviluppando - spiega l'Ateneo - lavori di grande attualità: Michele Patumi (seguito dal prof. Antonio Borri) con una tesi incentrata su una procedura speditiva per la valutazione della sicurezza di ponti esistenti in muratura; Silvia Santi (seguita dal prof. Stefano Saetta e dalla professoressa Elisa Moretti) ha affrontato la trasformazione industriale "4.0" e l'impatto sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con un focus sul distretto industriale del marmo in Toscana. Dopo la proclamazione del voto finale, la professoressa Manuela Cecconi, presidente della commissione e coordinatore del corso di laurea, nel rinnovare gli auguri ai giovani professionisti e ringraziare tutti i presenti, ha ribadito l'importanza di formare ingegneri competenti nel progettare, realizzare e gestire soluzioni per la protezione e sicurezza del territorio, del suo costruito e, più in generale, degli insediamenti urbani caratterizzati da elevato rischio sismico e idro-geologico.

(ANSA).