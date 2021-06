Tiro a volo: Tricolore Interforze; vince Pellielo

(ANSA) - MASSA MARTANA, 10 GIU - In attesa delle convocazioni per l'Olimpiade di Tokyo, che il ct azzurro della Fossa Albano Pera renderà note martedì 22 giugno, il veterano del tiro a volo azzurro Giovanni Pellielo, che spera di essere scelto e quindi di poter partecipare per l'ottava volta ai Giochi, ha vinto oggi il titolo italiano Interforze. La prova si è svolta sulle pedane del Tav Umbriaverde, e il vercellese Pellielo, oggi in gara con i colori delle Fiamme Azzurre, si è imposto con 46/50 nella finale a sei, dopo che nelle eliminatorie era passato con la quinta prestazione (122). Al secondo posto e argento il marinaio Teo Petroni (41), terzo il rappresentante delle Fiamme Oro Simone D'Ambrosio (32/40), che nella fase eliminatoria era stato il migliore, con 125. (ANSA).