Servizio Usl 1 adesrisce a campagna Asma zero week

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Anche il Servizio di riabilitazione respiratoria e prevenzione tisiopneumologica della Usl Umbria 1, che ha sede al centro servizi Grocco di Perugia, ha aderito all'iniziativa "Asma zero week", promossa dal 7 all'11 giugno su tutto il territorio nazionale da Federasma e allergie, dalla Società italiana di allergologia e immunologia clinica (Siaic) e da quella di pneumologia (Sip).

Per il quinto anno consecutivo i pazienti che sospettano di soffrire di asma potranno avere una consulenza medica gratuita e se la diagnosi risultasse positiva seguirà l'eventuale presa in carico del paziente. Fino a venerdì 11 giugno - riferisce l'Usl - è possibile per prenotare una consulenza medica chiamando direttamente, o tramite il proprio medico di medicina generale, il numero verde 800628989. (ANSA).