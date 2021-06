Online nuova testata giornalistica del Comune di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - È online a partire dal 10 giugno la nuova testata giornalistica del Comune di Perugia "Perugia comunica" (https://perugiacomunica.comune.perugia.it). Offrendo a cittadini e giornalisti notizie, servizi, approfondimenti e rubriche relative all'attività dell'ente. Per il Comune si pone quindi quale ulteriore strumento di informazione e comunicazione.

La testata si affianca al sito web istituzionale ed ai profili istituzionali sui maggiori social network: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Telegram. "Che in più occasioni - sottolinea ancora il Comune di Perugia - si sono dimostrati fonti di informazione e comunicazione fondamentali e tempestivi, anche in situazioni di emergenza". (ANSA).