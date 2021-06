In Umbria pochi non si presentano ad appuntamento per vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - E' "bassa" in Umbria la percentuale dei soggetti che non si presentano agli appuntamenti per le vaccinazioni contro il Covid, intorno al 2-2,5%. E' quanto emerso nel corso del punto settimanale sull'andamento della pandemia.

Come ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, per cercare di arrivare al livello tendenziale del 100% di copertura vaccinale, anche in accordo con l'Anci, si procederà ad "un incrocio tra l'anagrafe sanitaria e quella dei Comuni". "Andando a verificare nome per nome - ha aggiunto - l'andamento della vaccinazione". (ANSA).