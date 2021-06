In Umbria a maturandi fatte solo dosi vaccino Pfizer

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - "La Regione Umbria ha sempre rispettato indicazioni e protocolli": lo ha detto l'assessore Luca Coletto soffermandosi sulla questione delle vaccinazioni ai giovani con Astrazeneca. "Tanto che i maturandi sono stati vaccinati con Pfizer, quindi Rna messaggero e non adenovirus, rispettando l'indirizzo che viene dal Governo e dalla Sanità nazionale che ha definito gli indirizzi per la sicurezza dei cittadini" ha aggiunto.

"Ci sono state polemiche - ha detto ancora Coletto - perché l'Umbria 'si lascia sfuggire' giovani che vanno a farsi vaccinare nel Lazio. La realtà è che sono intervenuti i tecnici dicendo che quelle fatte ai giovani con Astrazeneca sono sconsigliate".

"Per quanto riguarda le vaccinazioni con la prima dose - ha detto ancora Coletto - siamo a 422 mila 065 inoculate, direi che è buon risultato. A livello nazionale siamo terzi". (ANSA).