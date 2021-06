Ast prima azienda umbra somministrazioni 'in sede'

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Sarà l'Ast di Terni la prima azienda umbra in cui, mercoledì prossimo, partiranno le vaccinazioni 'in sede' dei dipendenti: lo ha annunciato il commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo.

Al momento è l'unica azienda che ha ottenuto la relativa autorizzazione dall'Usl di competenza.

"Ci sono delle proposte - ha detto ancora D'Angelo - per cui si deve completare l'iter autorizzativo. Completato lo stesso, a rotazione e sulla base della disponibilità dei vaccini, storneremo una quantità ad hoc di dosi alle aziende per garantire che i dipendenti vengano vaccinati".

Partirà poi dalla Regione una nota con la quale verrà specificato "a tutte le aziende che sono già punti vaccinali ordinari di fare richiesta specifica rispetto al punto vaccinale straordinario". "Noi - ha concluso D'Angelo - le autorizzeremo in progress". (ANSA).