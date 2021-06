(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Concluso e consegnato il progetto architettonico del nuovo teatro Verdi di Terni, ora all'esame della Soprintendenza. Entro pochi giorni, come da contratto, lo studio Amaa, vincitore del concorso di progettazione, consegnerà l'intero progetto definitivo.

La novità più consistente, come ha spiegato in una conferenza stampa il sindaco, Leonardo Latini, è che grazie ad un finanziamento di 2,3 milioni della Fondazione Carit "è stato possibile implementare le azioni comprese nel primo stralcio funzionale". Questo, già finanziato, comprendeva la demolizione e lo smontaggio dell'edificio novecentesco e della torre scenica (tranne la facciata ottocentesca) e la realizzazione nella parte sottostante della sala del ridotto. Verrà ora anticipato nel primo stralcio "anche la costruzione dell'involucro del nuovo teatro".

La seconda novità riguarda la realizzazione sulla parte posteriore del teatro, su largo Sant'Agape, dell'ingresso per il ridotto. La nuova piazza sarà così immediatamente riqualificata e potrà essere vissuta dai cittadini con nuove funzioni, anche come spazio per eventi. Entro il 2021 dovranno essere assegnati i lavori, che inizieranno all'inizio del 2022. Per quel che riguarda i finanziamenti relativi al secondo stralcio, il Comune ha di recente partecipato a un bando su fondi del Pnrr. (ANSA).