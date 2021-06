"Con il cuore" successo di emozioni e di spiritualità

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - "E' la vittoria della solidarietà.

La serata 'Con il cuore, nel nome di Francesco' vissuta ieri ad Assisi è stata un successo di emozioni e di spiritualità. Un evento speciale che ha visto esibirsi sul palco due artisti unici, dall'animo francescano": è quanto ha affermato il direttore della Sala stampa del Sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, in merito all'evento benefico e musicale trasmesso su Rai 1.

"Un grazie speciale - ha aggiunto padre Fortunato - alla direzione generale della Rai, alla governance di Rai1, a Carlo Conti, a Renato Zero, a Massimo Ranieri, alla grande 'famiglia' Rai e a tutte le forze dell'ordine che hanno reso possibile questo miracolo d'amore e solidarietà".

"Con il cuore" - ricorda il Sacro convento - ha appassionato 2.542.000 spettatori pari al 13.2% di share con picchi di 3.296.000. Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati francescani legata all'evento musicale andato in onda dal piazzale della Basilica superiore di San Francesco, fino al 30 giugno. Per aiutare le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal coronavirus basta inviare un sms o chiamare da rete fissa al 45515. Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti benefici si può visitare il sito www.conilcuore.info.

Il programma andrà in onda in replica il 13 giugno alle 17.20 sempre su Rai1. (ANSA).