Bosi e Chiodini in Assemblea nazionale Casagit

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Saranno Giampietro Chiodini e Ilaria Bosi a rappresentare l'Umbria nell'Assemblea nazionale della Mutua Casagit Salute. E' quanto scaturito dalla consultazione convocata dal 4 all'8 giugno, che nella regione ha fatto registrare un'affluenza "quasi doppia" rispetto alle precedenti elezioni, dal 25 al 45 per cento. Lo riferisce l'Associazione stampa umbra.

"I giornalisti umbri, che ringraziamo per una partecipazione alla tornata elettorale indicativa anche in termini di espressione delle candidature della consapevolezza dell'importanza di dare il proprio contributo alla vita associativa della categoria, hanno premiato la serietà e le capacità di due colleghi che si riconoscono pienamente negli organismi rappresentativi della professione, a cominciare dall'Associazione stampa umbra che li ha sostenuti convintamente come propri iscritti, stimandone profondamente le qualità", sottolinea il presidente dell'organismo sindacale Marco Baruffi, rivolgendo agli eletti "le congratulazioni e i migliori auspici di buon lavoro". "Con l'impegno e la disponibilità che hanno sempre dimostrato, insieme all'adesione convinta ai principi e ai diritti difesi dal sindacato - aggiunge -, siamo certi che Giampietro e Ilaria rappresenteranno al meglio la categoria umbra in una stagione importante e delicata per Casagit, offrendo nell'assistenza ai colleghi tutta la competenza necessaria a rispondere alle esigenze che verranno sottoposte".

Nei prossimi giorni sarà costituita ufficialmente la Consulta Casagit dell'Umbria, che inizierà subito a lavorare sulle principali questioni che riguardano la professione. (ANSA).