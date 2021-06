ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, per maturandi arriva vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Ultimo giorno di scuola con il vaccino contro il Covid per gli studenti delle scuole superiori dell'Umbria che dovranno affrontare la maturità.

Complessivamente sono 3.128 quelli che riceveranno la prima dose tra oggi, giornata di chiusura dell'anno scolastico, e domani.

"Siamo felici di vaccinarci, vogliamo riconquistare la nostra libertà" è stato il grido di battaglia contro il virus arrivato dai giovani. "Siamo più preoccupate dell'esame che del vaccino", hanno detto all'ANSA Sara ed Eveline prima di entrare negli spazi appositamente allestiti al centro fieristico di Bastia Umbra. "Sono certa - ha affermato Eveline - che il Pfizer mi aiuterà ad affrontare e superare al meglio il mio esame". "Penso che la risposta positiva alla vaccinazione che è arrivata da noi giovani possa essere anche un esempio per quegli adulti che hanno ancora qualche dubbio", hanno aggiunto invece Leonardo e Rebecca. A pensarla così è anche il medico responsabile del centro vaccinale di Bastia Umbra, Pierluigi De Angelis. "Su 430 prenotazioni, 150 sono maturandi" ha spiegato. "I ragazzi hanno aderito con grande tranquillità - ha aggiunto - e questa è una buona cosa. Possono essere considerati un esempio, anche perché l'obiettivo finale resta quello di vaccinare più persone possibili, prima lo facciamo e prima usciremo dall'emergenza".

Sul fronte dei dati giornalieri ancora due ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria, ora 47, cinque dei quali, dato stabile, nelle terapie intensive. Secondo il sito della regione aggiornato al 9 giugno, nell'ultimo giorno sono stati registrati 21 nuovi positivi, 66 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi sono 1.151, 46 in meno di martedì. Sono stati analizzati 1.792 tamponi, con un tasso di positività dell'1,1 per cento sui soli molecolari. Nell'ultimo giorno sono stati anche eseguiti 2.599 test antigenici. Gli esami totali per la ricerca del virus sono stati quindi 4.391. Con un tasso di positività sul totale dello 0,47 per cento, in leggero calo rispetto allo 0,56 per cento del giorno precedente. (ANSA).