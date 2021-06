Ancora due ricoverati Covid in meno in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Ancora due ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria, ora 47, cinque dei quali, dato stabile, nelle terapie intensive.

Secondo il sito della regione aggiornato al 9 giugno, nell'ultimo giorno sono stati registrati 21 nuovi positivi, 66 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi sono 1.151, 46 in meno di martedì.

Sono stati analizzati 1.792 tamponi, con un tasso di positività dell'1,1 per cento sui soli molecolari. Nell'ultimo giorno sono stati anche eseguiti 2.599 test antigenici. Gli esami totali per la ricerca del virus sono stati quindi 4.391. Con un tasso di positività sul totale dello 0,47 per cento, in leggero calo rispetto allo 0,56 per cento del giorno precedente.