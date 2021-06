Trovato in possesso di 50 grammi di hascisc, arrestato a Terni

(ANSA) - TERNI, 08 GIU - Era conosciuto nel mondo degli stupefacenti con il nomignolo di 'zio', a causa della sua non più giovanissima età, un ternano di 68 anni posto ai domiciliari dai carabinieri di Terni dopo essere stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hascisc. In base a quanto riferisce l'Arma, durante un controllo all'esterno dell'abitazione dell'uomo - già noto alle forze dell'ordine - i militari della sezione operativa del comando compagnia hanno notato dei movimenti sospetti da parte di un uomo, poi identificato come un quarantaquattrenne romano.

Una volta perquisito, appena uscito dall'abitazione del sessantottenne, l'uomo è stato trovato in possesso di poco più di un grammo di hascisc. La successiva perquisizione dell'abitazione dell'arrestato ha permesso di rinvenire e sequestrare i 50 grammi della stessa sostanza divisi in pezzi, oltre ad un bilancino di precisione. Il romano è stato segnalato, quale assuntore, alla competente autorità amministrativa. (ANSA).