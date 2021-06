Tesei, progetti strategici per il rilancio del Centro Italia

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - "Quella di individuare strategie condivise è una esigenza che ho espresso da tempo, anche durante le sedute della Conferenza delle Regioni. Spesso, infatti, si parla di rilancio di Nord e Sud d'Italia, dimenticando una parte di territorio che fa da cerniera tra quelle due realtà e che ha un peso specifico importante per l'intero Paese, rappresentato dall'Italia centrale". E' quanto ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso della videoconferenza stampa, a cui ha partecipato assieme ai governatori dell'Abruzzo, del Lazio, della Toscana e delle Marche, per discutere di progetti condivisi che coinvolgano il Centro Italia.

"L'incontro di oggi - ha sottolineato la presidente - allarga ancora di più la discussione con l'apporto di Lazio e Toscana dopo che nei mesi scorsi erano state aperte le interlocuzioni con Marche e Abruzzo".

"Oltre alle tematiche infrastrutturali, materiali ed immateriali, che permettono connessione sia con le aree interne delle varie regioni, sia con il resto del Paese, è imprescindibile - ha precisato Tesei - la nascita di un tavolo per discutere del fondamentale tema dello sviluppo industriale ed economico che deve vedere le Regioni del Centro Italia non in competizione tra loro, ma unite intorno a progetti strategici che il Governo dovrà sostenere con importanti investimenti al fine di aumentare l'attrattività industriale dei nostri territori". (ANSA).