Tavolo fra 5 Regioni per nuovo protagonismo Centro Italia

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Un tavolo tecnico con cinque Regioni - Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria - per un nuovo protagonismo economico, produttivo e sociale dell'Italia centrale. E' stato presentato oggi pomeriggio in una videoconferenza stampa a cui hanno preso parte i cinque governatori, Marco Marsilio, Nicola Zingaretti, Francesco Acquaroli, Eugenio Giani e Donatella Tesei. Il primo tema che il "tavolo" sarà chiamato ad affrontare è quello "delle infrastrutture materiali e immateriali", hanno spiegato i presidenti. "Progetti - è stato aggiunto - che saranno sottoposti al Governo Draghi e che interesseranno i maggiori player nazionali e internazionali del settore anche nell'ottica degli investimenti del Next generation eu". I governatori hanno sottolineato l'importanza di arrivare a dei collegamenti veloci tra la costa tirrenica e quella adriatica e nelle rispettive dorsali, "infrastrutture viarie, come ad esempio l'alta velocità ferroviaria, che sono alla base dello sviluppo economico di queste terre e in particolare delle aree interne". "L'Italia di mezzo - hanno specificato - dovrà essere volano di attrattività per tanti settori a cominciare da quello turistico". I cinque governatori hanno presentato l'iniziativa come una "novità che ha come obiettivo l'individuazione e la condivisione delle priorità e delle strategie". (ANSA).