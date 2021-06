(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 08 GIU - Itinerari esperienziali immersivi, eventi, "gamification": sono le tre linee progettuali con obiettivi di medio-lungo periodo contenuti nel piano di marketing territoriale del Comune di Orvieto, presentato nella sala Digipass della biblioteca comunale nel corso dell'iniziativa "Turismo, l'esperienza autentica di Orvieto per la ripartenza".

Oltre al sindaco, Roberta Tardani, ha partecipato anche l'assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti Urbani.

Il piano, che comprende una fase di analisi dell'offerta turistica, del sentiment dei turisti sull'esperienza a Orvieto e l'elaborazione di tre proposte per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, fa parte degli interventi inseriti nel progetto "Orvieto, un'esperienza aumentata", di cui è partner anche il Comune di Porano, cofinanziato della Regione Umbria. Il lavoro, curato dall'agenzia di comunicazione H2H, è il frutto di tre workshop che hanno coinvolto tutti i principali stakeholder cittadini (istituzioni, operatori di settore e associazioni) e in cui sono stati raccolti più di 70 spunti e 26 idee progettuali concrete. Si tratta di progetti di costruzione di un'offerta originale, in grado di coinvolgere direttamente il turista e di farlo interagire con il territorio in maniera diversa.

Dall'analisi e la rielaborazione di tutti i contributi sono nati tre concept differenti: Orvieto Experience, Orvieto Always On e Orvieto Adventure.

"E' un piacere vedere la realizzazione di questo importante progetto, perché la Regione dà tutto il supporto" ha detto l'assessore Agabiti Urbani. "Ma vedere realizzati con risorse pubbliche - ha proseguito - progetti che hanno coinvolto due enti pubblici e i loro sindaci, con la partecipazione diretta degli operatori che ogni giorno sono a contatto con la realtà è un segnale molto positivo. Con questo progetto è stato fatto un lavoro fondamentale anche per la Regione che fornirà un aiuto per portarlo a compimento". (ANSA).