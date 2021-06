No a patrocinio festival del Libro, 30 associazioni in piazza

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 08 GIU - "Nonostante i numerosi appelli e una petizione con quasi 2.000 firme della petizione, né la Regione Umbria né il Comune di Todi hanno ritirato il patrocinio al festival Todi-Città del Libro. La manifestazione dunque si terrà col beneplacito delle Istituzioni, come da programma. Nella città di Jacopone, dal 17 al 20 giugno, sfileranno esponenti di CasaPound, giornalisti e scrittori legati al mondo dell'estrema destra e dei sedicenti 'fascisti del terzo millennio'": è quanto sottolineano la Cgil e una trentina di associazioni, che "chiamano in piazza gli antifascisti e le antifasciste dell'Umbria".

Giovedì 17 giugno, alle ore 17 è convocato un presidio in piazza del Popolo a Todi, "per ribadire a gran voce - affermano i promotori - che le Istituzioni devono rispettare la Costituzione alla quale prestano giuramento, quella Costituzione nata dalla Resistenza e fondata sull'antifascismo".

Gli organizzatori del presidio tengono a precisare "di non avere certo paura dei libri, né di voler chiedere alcuna censura, ma di pretendere il rispetto delle leggi e dei principi sui quali si basa la nostra Repubblica e ai quali devono rendere conto le Istituzioni e chi le rappresenta".

"Nel frattempo - spiegano, in una nota - dell'Associazione Castelli di Carta, che compare come organizzatrice del Festival, non si è saputo nulla di più".

La manifestazione si svolgerà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza legate all'emergenza sanitaria.

Tra i promotori, insieme alla Cgil di Perugia e Terni, Anpi, Udi, Circolo Arci "Subasio" Foligno, Altrovento Umbria, ArciAtea, Actionaid Perugia, Ass. Franca Viola - Coordinamento donne Todi, Circolo culturale primomaggio, Emergency Perugia, Famiglie Arcobaleno in Umbria, Forum Donne di Amelia, Il pettirosso, Libera Umbria, Omphalos Lgbti, Rete degli studenti medi, Udu - Unione degli studenti universitari. (ANSA).