Lega, "ottimi risultati del tesseramento a Perugia"

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - "Complimenti ai militanti e sostenitori della sezione della Lega Perugia, ai consiglieri comunali e agli assessori per l'ottima riuscita della campagna di tesseramento. Un risultato ottenuto grazie al loro impegno e alla costante attività politica sul territorio". Ad affermarlo, in una nota, il commissario della sezione Lega di Perugia, senatore Simone Pillon, e il referente provinciale Manuela Puletti dopo "l'importante risultato - si sottolinea nella nota -ottenuto in queste ultime settimane dalla sezione perugina della Lega scesa in strada con i gazebo per il tesseramento e per la promozione di temi fondamentali, in particolare quello della sicurezza".

"Siamo soddisfatti - proseguono Pillon e Puletti - per il consenso che stiamo riscontrando nel territorio perugino a dimostrazione che sia a livello comunale, regionale e nazionale la Lega sta lavorando molto bene. Proseguiremo con lo stesso interesse ed attenzione anche nelle prossime uscite dei gazebo, previste per giovedì 10 giugno dalle 9 alle 12.30 in Piazza del Mercato a Ponte San Giovanni e sabato 12 giugno dalle 9 alle 12.30 a Pian di Massiano a Perugia".

La Lega Perugia sarà impegnata con i gazebo anche per la raccolta firme per il Referendum sulla giustizia a partire dal 2 luglio che prevede "sei quesiti con sostanziali riforme: elezioni Csm, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione della legge Severino". (ANSA).