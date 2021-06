Tv: Anche per famiglie colpite da crisi Covid "Con il cuore"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 07 GIU - Sarà destinato, tra l'altro, alle mense francescane in Italia, alle famiglie colpite economicamente in seguito alla pandemia di Covid e alle missioni francescane nel mondo quanto raccolto in occasione dell'evento solidale "Con il Cuore, nel nome di Francesco" che andrà in onda domani, martedì 8 giugno, alle 21.25 su Rai1 e su Rai Radio1, in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi.

L'appuntamento è stato presentato alla sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Presenti il conduttore Carlo Conti, Massimo Ranieri, il Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, e in collegamento streaming il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nonché il direttore della sala stampa dello stesso Sacro Convento, padre Enzo Fortunato. L'incontro è stato aperto dal saluto della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Durante l'evento è stato presentato il nuovo foulard della solidarietà creato dal maestro tintore Claudio Cutuli che riproduce la ventottesima scena del ciclo di affreschi delle storie di San Francesco della Basilica superiore di Assisi, "San Francesco libera l'eretico Pietro di Alife". Saranno Massimo Ranieri e Renato Zero gli ospiti della 19/a edizione della maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi "per i poveri del Paese e i dimenticati del mondo". Per donare si potrà inviare un sms o chiamare il 45515.

"Accanto ai grandi progetti che anche quest'anno desideriamo sostenere ci sono le micro-realizzazioni in Italia e in tanti paesi del mondo, e poi gli aiuti quotidiani, fatti di vicinanza e di contatti diretti", ha spiegato il custode del Sacro Convento.

"Sarà una serata bella e importante che nel nome di Francesco stiamo portando avanti tutti insieme", ha detto invece la presidente Tesei che ha anche ricordato come da oggi l'Umbria è tornata ad essere "bianca" nella colorazione dell'emergenza Covid.

Massimo Ranieri ha espresso, infine, tutta la sua gratitudine alla famiglia francescana per essere stato invitato all'evento, sottolineando l'importanza del messaggio di Francesco. (ANSA).