Si è insediato il nuovo direttore sanitario ospedale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Ha preso servizio oggi, lunedì 7 giugno, il dottor Giuseppe De Filippis, nuovo direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera di Perugia, con incarico triennale fino al 2024.

Il dottor Giuseppe De Filippis, napoletano, 55 anni, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino e specializzato in Igiene e Medicina preventiva, ha maturato una pluriennale esperienza lavorativa - riferisce lo stesso ospedale perugino - come direttore sanitario in aziende sanitarie e ospedaliere del nord Italia, come l'Istituto Neurologico Carlo Besta e la Asl Fatebenefratelli Sacco di Milano. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici e partecipato come relatore a diversi seminari e convegni nazionali e internazionali. Ha svolto attività di docenza presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie in varie università italiane.

"Nel dare il mio personale benvenuto e di tutta l'Azienda ospedaliera di Perugia al nuovo direttore sanitario - ha affemato il direttore generale Marcello Giannico - esprimo la mia profonda gratitudine al professor Giuseppe Ambrosio che in questi due mesi ha ricoperto con alta professionalità e dedizione l'incarico di facente funzioni di direttore sanitario". (ANSA).