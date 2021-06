Rifiuta misurazione temperatura e spintona addetto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 07 GIU - Ha rifiutato di farsi prendere la temperatura corporea dall'addetto alla vigilanza all'ingresso di un centro commerciale di Orvieto sostenendo che lo strumento utilizzato a raggi infrarossi avrebbe potuto causare danni alla retina dell'occhio: ne è nata una discussione con l'addetto alla vigilanza per la quale è arrivata la polizia che ha denunciato a piede libero un romano di 53 anni per resistenza a incaricato di pubblico servizio e lesioni personali.

A chiedere l'intervento degli agenti sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. L'uomo - riferiscono gli investigatori - ha tentato di forzare l'entrata e quindi l'addetto alla vigilanza è stato spintonato. Il 53enne ha cercato di entrare a tutti i costi, ma non riuscendovi, si è allontanato, insultando l'incaricato del servizio che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. I successivi accertamenti del commissariato di Orvieto hanno permesso di identificare l'uomo che è stato denunciato. (ANSA).