Rettore Oliviero il 2 giugno in Ambasciata d'Italia a Tel Aviv

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - "La vicinanza del nostro Ateneo, in particolar modo in questi momenti difficili, a una terra bellissima ma travagliata, vuole essere un gesto di attenzione, di amicizia e di pace tra i popoli". Queste le parole del rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, in merito alla sua visita istituzionale la settimana scorsa, iniziata mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, con una cerimonia ufficiale all'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv.

"La straordinaria accoglienza con cui siamo stati ricevuti - ha aggiunto - secondo quanto riferisce una nota dell'Ateneo - e le commoventi parole delle studentesse e degli studenti della Terra Santa School che hanno conseguito la maturità, ci hanno profondamente toccato. La loro umanità e la loro determinazione a superare le avversità ci incoraggiano a perseverare nell'impegno di questi anni, al fine di assicurare a ognuno di loro il diritto allo studio, che costituisce l'unico vero e grande investimento nella costruzione di un percorso di pace.

Cultura, educazione e formazione rappresentano, infatti, le principali fondamenta su cui edificare modelli di società migliori e più giuste".

Al ricevimento, su invito di Gianluigi Benedetti, dal 2017 ambasciatore italiano presso lo Stato d'Israele, presente anche la scrittrice Manuela Dviri, nota per i suoi scritti di ferma condanna di tutte le guerre. La visita è proseguita nei giorni successivi a Gerusalemme e Betlemme con la consegna, da parte del rettore, di 114 diplomi di maturità agli studenti della Terra Santa School, istituzione fondata nel 1641. (ANSA).