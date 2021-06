Postazione drive through a Terni dal lunedì al sabato 8.30-13.30

(ANSA) - TERNI, 07 GIU - Con l'ingresso dell'Umbria in zona bianca e una curva dei contagi in netta e costante diminuzione nelle ultime settimane, sotto i cento casi nel comprensorio ternano, l'orario di apertura della postazione tamponi in modalità "drive through" in viale Bramante, presso la sede centrale dell'Azienda Usl Umbria 2, da lunedì prossimo, 14 giugno, verrà concentrato nella fascia oraria 8.30-13.30, dal lunedì al sabato.

"L'attuale situazione epidemiologica, sia a livello nazionale che locale - spiega in una nota della Usl 2 il direttore del distretto di Terni dell'azienda sanitaria, Stefano Federici - con il conseguente calo del carico di lavoro dei drive through, rendono possibile la modifica dell'attuale orario di apertura passando dalla copertura dell'intera giornata con orario continuato ad un unico turno, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13-30".

Procede contestualmente a ritmo serrato - si sottolinea nella nota - l'attività dei team vaccinali nell'hub Casagrande in piazzale Bosco con 1.400 -1.500 somministrazioni di dosi quotidiane. Nella giornata festiva di domenica 6 giugno sono stati inoculati 1.377 vaccini anti Covid, "un dato che conferma la grande accelerazione della campagna nazionale e regionale che consentirà di immunizzare, entro fine mese, una elevata percentuale di cittadini e guardare al futuro con maggiore fiducia e serenità, soprattutto se verrà mantenuto dalla popolazione il rispetto rigoroso delle semplici misure anticontagio". (ANSA).