Oltre 3 mila 300 maturandi Umbria aderito a vaccinazione

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Sono 3.354, su oltre 7.000, gli studenti che in Umbria hanno finora aderito alla vaccinazione prima dell'esame di maturità. Dato aggiornato dalla Regione alle ore 16 del 7 giugno.

I giovani saranno vaccinati mercoledì 9 e giovedì 10 giugno nei punti vaccinali distribuiti sul territorio regionale. Le adesioni sono aperte fino a domani, martedì 8 giugno, alle 14.

Il link dedicato è https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/studenti-che-devo no-fare-esame-di-maturita. Nelle ore successive - annuncia sempre la Regione - saranno inviati gli sms con luogo e ora in cui avverrà la somministrazione del vaccino.

Proseguono anche le adesioni dei ragazzi di età compresa tra 16 e 19 anni che, sempre alle ore 16 del 7 giugno, sono 10.767 su 31.329. Mentre per gli adolescenti tra 12 e 15 anni, hanno dato l'adesione 3.629 su 32.113. (ANSA).