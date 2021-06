Investigatori sulle tracce presunto aggressore ragazza

(ANSA) - TERNI, 07 GIU - Sembra stringersi il cerchio degli investigatori intorno al presunto autore di un'aggressione a sfondo sessuale che una diciassettenne ha denunciato di avere subito sabato sera nella zona di piazza dell'Olmo, a Terni.

Le indagini da parte dei carabinieri, anche grazie alle testimonianze raccolte, proseguono in maniera serrata per identificare l'uomo che sarebbe ormai "in fase di individuazione". La ragazza, dopo le prime dichiarazioni fatte ai carabinieri, verrà riascoltata a breve dal pm titolare delle indagini Matthias Viggiano. La minorenne era stata soccorsa dai militari, insieme al 118, a casa di un'amica, raggiunta dopo la violenza. (ANSA).