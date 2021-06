Il cordoglio della Camera commercio per scomparsa Occhioni

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - La Camera di commercio dell'Umbria, il presidente Giorgio Mencaroni, il segretario generale Mario Pera, i funzionari, il personale tutto, partecipano al dolore per la scomparsa di Giuseppe Occhioni, "così improvvisa quanto prematura".

"Giungano i sensi del nostro più sentito cordoglio - scrive Mencaroni in una nota - alla famiglia di Giuseppe Occhioni, la signora Caterina, i figli Francesca, Federica e Francesco, la sorella signora Rita. Per lunghi anni impegnato presso l'ufficio stampa della Camera di commercio di Perugia e nella direzione della storica rivista camerale Obiettivo Impresa, Giuseppe Occhioni si è sempre distinto per le doti spiccate di professionista capace, serio, rigoroso, affidabile sempre e aperto al dialogo e alla comprensione. Ma su tutto ricorderemo dell'amico Giuseppe, la grande umanità e signorilità". (ANSA).