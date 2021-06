Donato all'Usl Umbria 1 un nuovo mammografo digitale

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Sarà destinato all'Usl Umbria 1 uno dei dieci mammografi digitali Amulet Innovality donati da Roche Italia Spa e Fujifilm Italia Spa che, per la prima volta, hanno unito le forze e sono scesi in campo per la lotta contro il tumore al seno, dando vita alla campagna nazionale di prevenzione "Screening Routine".

Questa iniziativa punta ad offrire un contributo alla ripresa delle attività di screening mammografico, avvicinando nuovamente le donne ad una sana e costante prevenzione, dopo il periodo più critico della pandemia che aveva portato alla sospensione ed al rinvio di molti esami oncologici. L'impegno di Roche e Fujifilm si è concretizzato nella donazione di mammografi di ultima generazione a dieci aziende sanitarie sul territorio nazionale, identificate e selezionate da Fucina Sanità in qualità di partner esterno indipendente, tra cui l'Usl Umbria 1.

Il mammografo donato all'Usl Umbria 1 è un apparecchio di alta fascia le cui caratteristiche soddisfano i requisiti qualitativi sia per lo screening mammografico che per la senologia clinica.

