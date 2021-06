ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria 'bianca' con "voglia libertà"

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Nessuna vittima nell'ultimo giorno e sei nuovi positivi al Covid hanno segnato l'ingresso dell'Umbria in zona bianca, colore che indica il livello più basso di rischio legato al virus.

Una classificazione che significa soprattutto niente più coprifuoco. C'è però aria e voglia di libertà fin dalla mattinata tra i tavoli dei bar che affollano corso Vannucci e le strade adiacenti del centro storico di Perugia. "Già con la 'zona gialla' avevamo ripreso a lavorare con meno restrizioni, adesso proviamo a rivivere quella normalità che ci manca da tanto, da troppo tempo", dicono Mirko e Federico, gestori di due locali. Rinaldo è invece un macellaio in piazza Matteotti. "Il ritorno in zona bianca spero che significhi tornare alla normalità - afferma -, ma credo che nulla tornerà come prima. Il Covid ha inciso sulla testa e sul morale della gente in maniera pesante, da oltre un anno non vedo alcuni dei miei clienti storici". Molti studenti sono seduti ai tavoli dei bar. "Per noi - racconta una di loro - oggi è un giorno che segna il ritorno alla socializzazione ed è un giorno importante".

Sono intanto 3.354, su oltre 7.000, gli studenti che in Umbria hanno finora aderito alla vaccinazione prima dell'esame di maturità.

Riguardo ai dati giornalieri scendono a cinque i pazienti nelle terapie intensive dell'Umbria, uno meno di domenica, mentre sono 55, quattro in più, i ricoverati complessivi.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati sei nuovi positivi (come lunedì della passata settimana) e 25 guariti. Gli attualmente positivi scendono ora a 1.214, 19 in meno rispetto a domenica.

Sono stati analizzati 518 tamponi e 255 test molecolari, con un tasso di positività totale dello 0,7 per cento (lo stesso dello stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).