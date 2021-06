Umbria prima in Italia per percentuale dosi vaccini fatte

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Umbria prima in Italia nel rapporto tra le dosi di vaccini Covid somministrate e quelle finora ricevute. Primato condiviso con Lombardia e Marche.

In base ai dati aggiornati al pomeriggio di domenica sul portale del Governo dedicato alle vaccinazioni le tre regioni hanno infatti inoculato il 92,5 per cento delle dosi disponibili (90,2 per cento la media italiana). In particolare l'Umbria ne ha utilizzate 565.807 delle 611.495 consegnate. (ANSA).