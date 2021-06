Ripartono le attività all'ospedale di Pantalla

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Ripartono le attività all'ospedale della Media Valle del Tevere, a Todi. Dalle 7 di lunedì 7 giugno riapriranno infatti il pronto soccorso e la degenza in medicina generale non Covid mentre da lunedì 14 giugno il Day week surgery, ovvero la degenza multidisciplinare (chirurgia, ortopedia, chirurgia plastica ricostruttiva oculistica, urologia, ginecologia).

L'Usl Umbria 1 ha spiegato che questi servizi si vanno ad aggiungere alle attività ambulatoriali rimaste operative durante il periodo di emergenza, come gastroenterologia ed endoscopia digestiva, ostetricia e ginecologia, diagnostica per immagini, diagnostica di laboratorio, nefrologia e dialisi, cardiologia riabilitativa e sportiva (Cres) ambulatoriale, day service oncologico, poliambulatorio specialistico multidisciplinare; medicina trasfusionale, unità raccolta sangue, punto prelievi del sangue; punto vaccinale ospedaliero, chirurgia ambulatoriale multidisciplinare, quest'ultima riattivata lo scorso mese.

Contestualmente all'apertura del pronto soccorso, le postazioni periferiche di 118, gestite dalla centrale operativa regionale, saranno un diurna a Todi (dalle 7 alle 21), una diurna a Marsciano (dalle 7 alle 21), una all'ospedale Media Valle del Tevere (aperta h24), una notturna all'ospedale Media Valle del Tevere (dalle 21 alle 7), un'auto medica (a disposizione h24).

Il piano organizzativo, in questa prima fase, prevede anche un'area Covid con 12 posti letto ed una postazione di dialisi per la ricezione di pazienti provenienti dagli ospedali regionali e dai pronto soccorso. A tale fine sono stati definiti dei percorsi clinico-assistenziali e per il flusso di pazienti distinti tra aree Covid e non Covid. (ANSA).