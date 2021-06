Morto Giuseppe Occhioni, il cordoglio del sindaco di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Cordoglio a Perugia per la scomparsa di Giuseppe Occhioni, consulente finanziario conosciuto soprattutto per la sua attività di giornalista sportivo.

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha ricordato come si fosse "sempre adoperato in prima persona e con autorevolezza per la categoria, sia nell'ambito dell'Ussi che dell'Ordine, a livello regionale e nazionale". "Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei colleghi di Occhioni - si legge in una nota del Comune - per questa perdita repentina, che lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto, apprezzato e amato".

La vice presidente del Consiglio comunale Roberta Ricci ha parlato di Occhioni come di "un grande professionista, ma soprattutto un grande uomo". "Se ne è andato in silenzio - ha aggiunto -, con il suo consueto atteggiamento sobrio e di grande dignità". Odg ricorda figura umana e professionale Conticelli sottolinea "generosità" impegno in organismi categoria Il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Roberto Conticelli, a nome del Consiglio direttivo, ricorda "con commozione la figura umana e professionale di Giuseppe Occhioni". "Il giornalismo umbro perde una figura di rilievo del nostro mestiere, un cronista innamorato delle notizie sempre pronto a far valere le proprie idee con schiettezza e lucidità" sottolinea in una nota. "Sono vicino alla famiglia - afferma Conticelli - nel ricordo di un collega che per anni si è impegnato con generosità all'interno degli organismi di categoria, ogni volta offrendo la sua esperienza a servizio degli altri".