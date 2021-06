Calo 5,8% in un giorno attuali positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Scendono del 5,8 per cento in un solo giorno gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 1.233 a domenica 6 giugno, 76 meno di sabato. Lo riporta il portale della Regione dedicato alla pandemia.

Nell'ultimo giorno non sono state registrate altre vittime per il virus. I nuovi positivi sono 24 e i guariti cento.

Sono stati analizzati 1.607 tamponi e 2.305 test antigenici.

Il tasso di positività sul totale è quindi dello 0,61 per cento (sabato 0,48).

Ancora in calo i ricoverati in ospedale, ora 51, sei in meno del giorno precedente, dei quali, uno in più, nelle terapie intensive. (ANSA).