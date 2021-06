weTreeperugia, "gli alberi custodi"

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - Il sindaco Andrea Romizi, ha firmato il patto insieme alla presidente dell'Associazione weTree, Ilaria Borletti Buitoni, il patto per sostenibilità weTreeperugia, nel corso della cerimonia che si è tenuta prima nei giardini del complesso monumentale di San Matteo degli Armeni, quindi alla Chiesa di San Michele Arcangelo, alla presenza di numerose autorità e rappresentanti delle istituzioni e associazioni cittadine.

I primi ad accogliere l'appello di weTree, insieme al sindaco Romizi - riferisce il Comune di Perugia - sono stati il sindaco di Milano Beppe Sala, la sindaca di Torino Chiara Appendino, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Il cuore del progetto weTree è sintetizzato in otto punti essenziali, otto azioni concrete che partono dal presupposto che prendersi cura delle piante non significa soltanto tutelare l'ambiente ma anche prevenire le malattie dell'uomo, ridurre la povertà e dare impulso allo sviluppo economico.

A Perugia, in particolare, weTree prevede il recupero di tutta l'area verde davanti alla Chiesa di San Michele Arcangelo con l'avvenuta piantumazione di cinque cipressi d'alto fusto donati dall'Associazione weTree e la loro manutenzione per cinque anni.

Questo regalo alla città è stato dedicato a Vincenza Losito Baldasserini.

Il progetto nazionale weTree, nato su iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni (vice Presidente Fai - portavoce di weTree), di Maria Lodovica Gullino (docente di patologie vegetali, dirige il Centro di Competenza Agroinnova dell'Università di Torino - portavoce di weTree) e della scienziata Ilaria Capua, ambasciatrice di weTree, si propone di promuovere attraverso l'impegno femminile una nuova cultura e una rinnovata sensibilità verso l'ambiente, il verde e il contesto nel quale vivono i cittadini tanto fondamentale per la loro salute.

E' un percorso che, partito da Torino, Milano, Perugia e Palermo, attraverserà l'Italia e, in ogni città, WeTree si impegna a donare un progetto verde e a sostenere una serie di iniziative che premino l'impegno femminile e quello per l'ambiente. (ANSA).