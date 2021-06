Tiro a volo:Europei;azzurri argento e bronzo nel Double Trap

(ANSA) - OSIJEK, 05 GIU - Con un argento ed un bronzo nel Double Trap si è conclusa l'avventura della nazionale italiana di tiro a volo agli Europei di Osijek. A mettersi al collo le ultime due medaglie sono stati Andrea Vescovi e Alessandro Chianese, rispettivamente secondo e terzo nella gara di oggi, vinta dal croato Antron Glasnovic. Vescovi, poliziotto di Città di Castello e già bronzo al Mondiale del 2019 a Lonato, ha 'polverizzato' 134 piattelli salendo sul secondo gradino del podio alle spalle di Glasnovic, primo con 138. Sul terzo gradino è salito il campano Chianese, che per il bronzo ha battuto 4-3 allo spareggio lo slovacco Hubert Andrzej Olejnik. i due avevano concluso alla pari con 133.

Curioso il fatto che il ct della Slovacchia sia l'ex azzurro Marco Innocenti, che sotto la guida di Mirco Cenci, tuttora tecnico dell'Italia, ha vinto l'argento a Rio 2016, nell' 'ultima volta' del Double Trap alle Olimpiadi. Infatti questa gara è stata tolta dal programma dei Giochi, decisione che ha provocato forti polemiche nell'ambiente, per far posto al Mixed (un uomo e una donna) Trap che esordirà a Tokyo.

Al quinto posto di oggi un altro italiano, Antonino Barillà, campione del mondo a Lonato nel 2019 e oro agli Europei del 2018. "Ci siamo, non siamo spariti come qualcuno sperava, e continuiamo a conquistare medaglie per la nostra federazione - il commento sarcastico del ct Cenci -. La federazione Internazionale, Issf, ha provato in tutti i modi a cancellare il Double Trap dal cuore dei praticanti e dei tifosi, ma non ci è riuscita. Con la decisione di escluderci dal programma olimpico ci hanno inferto un colpo devastante, ma purtroppo per loro, non mortale. Continueremo a sparare ed a coltivare la nostra passione. Chissà che il futuro non ci riservi belle sorprese" (ANSA).